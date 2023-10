Dieses Projekt sei für den Energiehaushalt in Oberösterreich besonders wichtig, ergänzt Strauss.

Mit Überschussstrom wird das Wasser aus dem Traunsee fast 500 m hoch in einen Speicher im Gebirge gepumpt. Gibt es erhöhten Bedarf, wird von dort Grünstrom geliefert; er muss nicht am Markt zugekauft oder fossil hergestellt werden.

So wichtig das Projekt ist, so herausfordernd gestaltet sich aber seine Umsetzung. Die Arbeiten umfassen neben Erd- und Ingenieurarbeiten auch die Herstellung des Auslaufbauwerks Traunsee, den Tunnel- und Stollenbau, die Errichtung von zwei Lotschächten und den Ausbruch eines Schrägschachts mit einer ungewöhnlich steilen Neigung von 60°.



Der Auftragnehmer Porr kann beim Bau von Pumpspeicherkraftwerken auf eine umfangreiche Erfahrung zurückgreifen - derzeit werden vom Baukonzern neben dem Projekt Ebensee beispielsweise auch die Kavernen und die Stollen für die Pumpspeicherkraftwerke Limberg III in Salzburg, Rodund in Vorarlberg und Forbach in Deutschland errichtet.