Ausschreibung/Vergabeverfahren : Zuschlag von OVG für Wien Holding-Arena durch Verwaltungsgericht aufgehoben

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Für die zu errichtende Wien-Holding-Arena wurde vom Landesverwaltungsgericht Wien die Zuschlagsentscheidung an OVG Bristol widerrufen. Warum das so ist, und was nun in Aussicht steht, lesen Sie hier.