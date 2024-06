Eine Umstrukturierung in eigener Sache meldet der Wiener Immobilienentwickler Value One: Andreas Köttl und Walter Hammertinger übernehmen mit Juni das operative Immobilienentwicklungsgeschäft von Value One rund um Gründer Michael Griesmayr. Dieser wird künftig über sein Family Office Value One Holding AG als Investor auftreten, wie er am Dienstag mitteilte.

Die neue operative nxt value one GmbH werde die entsprechenden Projektteams in Österreich übernehmen und alle operativen Projekte der Value One abwickeln. Die Value One Holding Family Office bleibe Eigentümerin und Betreiberin aller bestehenden Projekte und Immobilien wie etwa des Wohnturms Viertel Zwei in Wien Leopoldstadt sowie aller Beteiligungen wie etwa des Studentenwohnheims Milestone.

"Nach 30 Jahren Erfolgsgeschichte" sei es nun an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. "Daher werde ich die laufenden Projekte vertrauensvoll in die Hände von Dr. Andreas Köttl und DI Walter Hammertinger legen, die sie in meinem Auftrag zu Ende entwickeln und verwerten werden", so Griesmayr. Value One betreut nach eigenen Angaben mit über hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Gesamtinvestitionsvolumen von 2 Milliarden Euro.