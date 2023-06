Die Bewertung basierte auf dem anerkannten Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) und umfasste ökologische, ökonomische, soziokulturelle, prozessuale und technische Qualitäten.



"Wir sind sehr stolz darauf, als erstes Stadtquartier in Europa mit dem PLATIN-Endzertifikat der ÖGNI ausgezeichnet worden zu sein", sagt Walter Hammertinger, Chief Development Officer (CDO) von Value One. Mit dieser Auszeichnung wird das Viertel Zwei als wegweisendes Beispiel für nachhaltige Stadtentwicklung gewürdigt, insbesondere für die sorgfältige Planung, die lebendige Atmosphäre und die umweltfreundlichen Maßnahmen.



„Nachhaltigkeit wird dann am besten erreicht, wenn man sich nicht nur auf das einzelne Gebäude konzentriert, sondern auch die Umgebung mit einbezieht. Das Viertel Zwei ist ein idealer Ort, um Nachhaltigkeit im Quartier zu begreifen. Ökologie, Ökonomie und soziale Kompetenz werden hier sehr gut umgesetzt. Als ÖGNI freuen wir uns, dass der Nachhaltigkeitsgedanke nicht nur diskutiert, sondern auch umgesetzt wird", ergänzt Peter Engert, Geschäftsführer der ÖGNI.