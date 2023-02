Der österreichische Baukonzern Strabag wird als Generalunternehmen für die Value One das Wohnbauprojekt Grünblick im Viertel Zwei in Wien umsetzen. Der € 110 Mio. große Auftrag soll bis Sommer 2025 abgeschlossen sein.



Direkt am Grünen Prater im autofreien Viertel Zwei entstehen auf 27 Stockwerken 340 hochwertig ausgestattete Eigentumswohnungen mit Quadraturen von knapp 44 bis 134m2 inklusive großzügigen, gemeinschaftlich genutzten Flächen, wie zum Beispiel einem Wellnessbereich am Dach. Im Auftrag enthalten sind außerdem Gewerbeflächen sowie ein Kindergarten im Erdgeschoß und drei unterirdische Parkebenen mit rd. 220 Stellplätzen. Das Projekt soll im Sommer 2025 schlüsselfertig an Value One übergeben werden.