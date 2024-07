Wie berechnen Sie das?

Wir behandeln alles Material, das der Kunde in Miete hat, als gebrauchtes Material. Wenn jetzt eine Spindel verloren wurde, ist das ja auch nicht abbildbar, oder? - Ist jetzt eine neue Spindel verloren gegangen oder eine gebrauchte? Wenn man das so macht wie wir, ist es eine Win-Win-Situation. Denn von unserer Seite aus wäre das ja auch ein Aufwand, dem nachzugehen. Also das passt für den Kunden und das ist für uns auch in Ordnung.

Und am Schluss, wenn der Kunde dann alles zurückgeliefert hat, dann ist es ohnehin gebraucht.



Was haben Sie noch investiert?

Aus meiner Sicht ist da vor allem unsere neue CNC-Maschine zu erwähnen. Dafür haben wir 400.000 Euro in die Hand genommen, um die gestiegene Nachfrage im Infrastrukturbereich bedienen zu können. Es geht dabei um die Produktion verschiedener Holz-Zuschnitte mit automatischer Be- und Entladung und mit hoher Präzision vor allem für Sonderlösungen. Die Inbetriebnahme ist für das 4. Quartal 2024 vorgesehen.