Die Rahmenbedingungen in Europa, so Jenisch, seien eine Belastung für exportorientierte Unternehmen. "Man muss heute in den jeweiligen Märkten eigene Lieferketten aufbauen." In Europa wolle sich Holcim angesichts der verschärften Klimavorschriften generell auf nachhaltige Baustoffe konzentrieren.

Die geplanten Investitionsprogramme in den USA "werden in den nächsten acht bis zehn Jahren zu noch nie dagewesenen Ausgaben in der Bauindustrie führen", sagte Jenisch.



Holcim, zu der auch die Marke Lafarge gehört, könne davon am besten profitieren. Mit über 850 Produktionsstätten habe das Nordamerika-Geschäft eine beachtliche Eigenständigkeit erreicht und Jenisch betonte, dass die Trennung der nächste logische Schritt sei.