Der Schweizer Zementkonzern Holcim trennt sich von Teilen seiner Geschäfte in Afrika. Der Konzern habe Vereinbarungen zu Verkäufen in Uganda und Tansania geschlossen, wie Holcim heute (15.11.23) mitteilte.

Die Tochtergesellschaft in Uganda, Hima Cement, gehe für einen Unternehmenswert von 120 Mio. Dollar an die Sarrai-Gruppe. Zudem solle der 65-prozentige Anteil an der Mbeya Cement in Tansania an die Amons Group verkauft werden. Ein Verkaufspreis wurde hier nicht genannt.