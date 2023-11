Um jährlich über 4 Prozent will der Zementkonzern Holcim den Umsatz in Europa bis 2030 steigern - man setzt dabei auf nachhaltigere Produkte. Wie Holcim heute(8.11.23) mitteilte, strebe der Schweizer Konzern beim bereinigten Betriebsergebnis ein jährliches Wachstum von über 8 Prozent an. Der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß je Umsatzeinheit solle gemessen am Stand von 2020 um 60 Prozent gesenkt werden.

Erreicht werden sollen die gesteckten Ziele konkret mit kohlenstoffarmem Zement und Beton sowie Anlagen zur Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoffdioxid. Bis 2026 habe sich Holcim in Europa ein Umsatzwachstum auf über 10 Mrd. Franken (10,4 Mrd. Euro) und ein Betriebsergebnis von über 1,6 Mrd. Franken (1,7 Mrd. Euro) vorgenommen.