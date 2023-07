Christof Kunesch bringt bei Holcim seine langjährige Erfahrung als Geschäftsführer sowie im Produkt- und Vertriebsmanagement in der Bauindustrie ein. In den letzten Jahren war er als Geschäftsführer für die Gesellschaften euroMinerals und euroTalc der Schmid Industrie Holding verantwortlich. Der Absolvent der Universität für Bodenkultur mit Schwerpunkt Umwelttechnik startete seine Karriere in der Bauindustrie bei der Wopfinger Baustoffindustrie, wo er zuletzt als Geschäftsführer für die Produktionsstandorte in Ungarn und der Slowakei sowie für den Produktbereich Kalk der Unternehmensgruppe verantwortlich war.



“Mit dem breiten Innovationsspektrum, das vom CO2-reduzierten Beton der ECOPact-Serie über innovative Produktionsverfahren und das CTEC-Labor bis hin zur kompetenten Partnerschaft mit Architekt:innen und Planenden reicht, sehe ich bei Holcim die idealen Voraussetzungen, den Betonmarkt in Österreich stark in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem Team der Zementsparte mögliche Synergien zu nutzen und alle Vorteile direkt bis zu den Kund:innen auf die Baustelle zu bringen”, so Christof Kunesch.



Kunesch übernimmt die Agenden von Gerald Gruber.