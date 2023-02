Wirtschaftlich gäbe es noch keine endgültigen Resultate für 2022, aber es hätte einen Rückgang bei den Mengen bei gleichzeitigem Umsatzwachstum gegeben, hauptsächlich aufgrund des Strompreises, den man nur zu einem Teil an die Kunden weitergeben habe können. „Wir werden aber das Vorjahrsergebnis im Cluster nicht erreichen“.



Im gesamten Konzern sähe das vermutlich anders aus, da dort schon 25% aus dem extrem wachsenden Bereich „Solutions and products“ käme.



Lafarge/Holcim ist im Zement in Österreich Marktführer mit einem Marktanteil von 25 bis 28%. Übernahmen anderer Zementfirmen seien allerdings nicht geplant, so Kren. „Im Beton wird es zu Konsolidierungen kommen, im Zement sehe ich aber eine gesunde Situation. Wir haben kein Bestreben, andere Zementhersteller zu übernehmen.“