Eine entscheidende Rolle bei der Durchgängigkeit der Digitalisierung am Bau spielt die Baustoffindustrie. Hier wären, so Michael Allesch (Saint Gobain) für den Forschungsverband der Österreichischen Bauindustrie, innerhalb der einzelnen Firmen in den Werken schon lange viele Digitalisierungsschritte geleistet worden, aber eben von jedem für sich.

Man wäre auch in das Thema BIM mit großer Begeisterung hineingegangen, hätte eigene PlugIns, Parameter etc. geschaffen – "allerdings hat sich gezeigt, dass auf den Baustellen dann wenig Begeisterung herrschte, weil alles eben sehr herstellerspezifisch war." Die Conclusio: "Es geht nur mit einem gemeinsamem Satz an Parametern."