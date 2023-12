Sie waren und sind ja sehr viel unterwegs. Wie sehen Sie da die Entwicklungen der Kontinente?



Litzlbauer: Da sprechen Sie eins meiner Lieblingsthemen an. So sehr wir alle wirklich auf jeden Fall freudige, wenn nicht stolze Europäer sind, muss man schon sagen, dass das, was uns immer ausgezeichnet hat, nämlich dass wir die führenden Technologien besetzen und dass wir uns auch durch besonderen Fleiß und Einsatz auszeichnen - das kann man so für die Zukunft nicht so einfach extrapolieren und behaupten.

Es gibt Studien die besagen, dass von 44 definierten Schlüsseltechnologien für die Zukunft keine einzige aus Europa stammt und die meisten aus China kommen.



Und warum ist das so?



Litzlbauer: Da kann ich jetzt nur mutmaßen. Aber schauen Sie einmal, wie viele Leute sich bei uns wirklich für Technik interessieren, wie viele Leute bereit sind, die extra Meile zu gehen, wie viele Leute Ihnen erzählen, dass 20 Stunden in der Woche zu arbeiten ohnehin genug wäre.



Auf der anderen Seite höre ich immer wieder, dass die Qualität der Arbeitskräfte im etlichen Fällen schon für Österreich spricht – nehmen wir etwa den Rückzug der voestalpine aus den USA und die Großinvestition in Kapfenberg.



Litzlbauer: Was für Österreich oder für den deutschsprachigen Raum in Bezug auf Arbeitskräfte zutrifft und sicher ein ganz großer Vorteil ist, ist das duale Ausbildungssystem. Das haben sie in der Form in den USA nicht und du musst dort in den meisten Fällen insbesondere als produzierendes Unternehmen deine Leute selber ausbilden. Aber mit einer gescheiten Perspektive sind sie genau so gut, so motiviert und so produktiv wie in Europa.

Für die USA sprechen aber vor allem die Rahmenbedingungen - und ich nenne hier mal drei: Das erste ist: Es gibt keinen Platz auf der Welt, wo Eigentum mehr respektiert wird als in den USA. Das zweite ist Leistungsgerechtigkeit. Das heißt, wenn ich viel und fleißig arbeite und das gut mache, dann darf ich auch viel verdienen.

Beides ist in Europa nicht uneingeschränkt der Fall. Und zwar nicht, weil die Unternehmen nicht viel bezahlen, sondern weil halt unsere Sozial- und Steuergesetzgebungen anders sind.

Und das dritte ist, dass sie sich in den USA darauf verlassen können, dass die Gesetze auch wirklich so gehandhabt werden, wie sie geschrieben sind.