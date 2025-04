Bei der Strabag überraschte Gründer und Großaktionär Hans-Peter Haselsteiner am Mittwoch mit der Ankündigung, 1,7 Prozent der Aktien des Baukonzerns im Gegenwert von etwa 150 Millionen Euro (zum Dienstag-Schlusskurs) verkaufen zu wollen. Der Aktienkurs der Strabag gab daraufhin um etwa zehn Prozent nach - allerdings, nachdem er seit Jahresbeginn um rund 90 Prozent gestiegen war.

Der Bausparkassenverband (BVO) hat am Donnerstag Bilanz fürs Jahr 2024 gelegt und einen Ausblick aufs laufende Jahr - auch im Hinblick auf die neue Regierung und deren Programm - gegeben. Mit der Geschäftsentwicklung zeigten sich die Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Bausparkassen vor Journalistinnen und Journalisten in Wien trotz Bau-Rezession zufrieden, für Risiken sei man gewappnet. Von der Regierung wünscht man sich etwa mehr Fördermaßnahmen für Wohneigentum.

Der heimische Immobilienmarkt hat sich im Vorjahr - zumindest in Teilbereichen - etwas gebessert. So stiegen die Verkaufszahlen für Einfamilienhäuser deutlich. Bei Wohnungen war nach wie vor ein Rückgang zu verzeichnen, allerdings hat sich dieser gegenüber 2023 deutlich abgeschwächt, geht aus dem RE/MAX-Immobilienspiegel hervor. Bei Gewerbeimmobilien ging es erneut abwärts. In Summe war bei den Verbücherungen und deren Wert ein Rückgang um rund acht Prozent zu verzeichnen.

„Die Stadt Graz zeigt endlich Verständnis für die Baubranche! Es ist sehr erfreulich, dass unsere schon oftmals wiederholte Forderung nach einer Beschleunigung bei der Genehmigung von Bebauungsplänen Wirkung zeigt“, sagte Andreas Köttl, Präsident der VÖPE - Vereinigung österreichischer Projektentwickler. Das sei, so Köttl weiter, enorm wichtig, da Projektentwickler und die Baubranche insgesamt rasche und zuverlässige Planungssicherheit für ihre Projekte brauchen. In Hinblick auf die deutlich kürzeren Verfahrensdauer in anderen österreichischen Städten – in Wien zum Beispiel rund sechs Monate – schlägt die VÖPE nun einen Runden Tisch mit der für die Stadtplanung zuständigen Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und den verantwortlichen Fachleuten sowohl aus der Stadt Graz als auch auf Landesebene vor.

Im Zuge des Insolvenzverfahrens der Signa Prime Selection AG wurde der Verwertungsprozess des Park Hyatt Vienna unter Begleitung von Eastdil Secured, BNP Paribas Real Estate und EHL Investment Consulting gestartet. Das historische Bankenhaus, in prominenter Innenstadtlage Am Hof gelegen, blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück und gilt als eines der prominentesten Häuser am Wiener Immobilienmarkt.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt die Energie AG (EAG) Oberösterreich mit insgesamt 400 Mio. Euro beim Ausbau der Wasserkraft. 320 Mio. Euro an Investitionskrediten fließen in den Bau des Pumpspeicherkraftwerks Ebensee, die Finanzierungsverträge wurden nun am Hauptsitz der EIB in Luxemburg unterzeichnet, berichteten EIB und EAG am Mittwoch.

Die Grünen kündigen Proteste gegen die von der neuen Regierung wieder aus der Schublade geholten Pläne für den Bau des Lobautunnels an. "Wenn es dann darum geht, wer zwischen den Bulldozern und einem Nationalpark steht, dann sind immer noch wir Grüne da und stellen uns dazwischen", sagte der Umweltsprecher der Grünen, Lukas Hammer, am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus".

Der österreichische Arbeitsmarkt hat sich im Vorjahr trotz der Rezession als relativ stabil erwiesen. Die Wirtschaftsleistung ging 2024 um 1,2 Prozent zurück. Aber sowohl die Arbeitslosenrate mit 5,2 Prozent als auch die Erwerbstätigenquote blieb mit 74,1 Prozent nahezu stabil, teilte Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria am Freitag mit. Darüber hinaus stieg der Anteil der älteren Erwerbstätigen im Alter von 55 bis 64 Jahren.

Die TUW-Frauenpreisträgerin 2025 steht fest: Der Architektin Elisabeth Wieser wurde am Abend des 19. März 2025 der TUW Frauenpreis für ihre Plattform „Architektur für Alle“ verliehen. Die Jury des Frauenpreises überzeugte Wieser durch ihren Beitrag zur digitalen, ökologischen und sozial gerechten Transformation unserer Gesellschaft.

Mit der Gründung von „Go Dubai“ wurde eine Plattform geschaffen, die es Investoren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz ermöglicht, unkompliziert und sicher in den Immobilienmarkt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zu investieren.

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia, dem in Österreich die Buwog gehört, will nach einem erneuten Verlust 2024 die Immobilienkrise hinter sich lassen und wieder in die Offensive gehen. Der deutsche Branchenprimus schrieb im vergangenen Jahr wegen einer weiteren Abwertung des Immobilienbestands von 2,3 Prozent unterm Strich einen Verlust von 962 Mio. Euro, wie er am Mittwoch bekanntgab. Im zweiten Halbjahr habe sich die Wertentwicklung aber deutlich stabilisiert.

Der Baugerätehersteller Hilti hat im vergangenen Jahr das schwierige Marktumfeld zu spüren bekommen. Und auch das laufende Jahr wird angesichts der US-Zölle und immer noch hoher Zinsen nicht einfacher für die Liechtensteiner werden. Dennoch hat Hilti das Ergebnis im Gegensatz zu vielen Konkurrenten stabil gehalten und sieht sich für die Herausforderungen gut gewappnet. Zwar sank der Umsatz im Jahr 2024 auch durch hohe negative Währungseffekte um 1,4 Prozent auf 6,4 Mrd. Franken (6,68 Mrd. Euro) - das Betriebsergebnis lag mit 769 Mio. Franken aber annähernd auf dem Vorjahresniveau von 770 Millionen. Unter dem Strich blieb mit einem Reingewinn von 561 Mio. Franken eine Million mehr übrig als 2023.