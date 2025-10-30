Von der geplanten, aber noch nicht in Begutachtung befindlichen Aushub-Verordnung erwartet sich die Abfallwirtschaft den größten Impuls. Auf Baustellen im Hoch- und Tiefbau fallen große Mengen an Bodenaushub an. Diese Erdmassen gelten derzeit als Abfall und werden mehrheitlich deponiert. Laut APA befinde sich die Verordnung sich derzeit in der Koordinierung mit den Koalitionspartnern, hieß es dazu aus dem ÖVP-geführten zuständigen Landwirtschafts- und Umweltministerium.

95 Prozent des Bodenaushubs seien wiederverwertbar und könnten vor Ort auf der Baustelle oder bei naheliegenden Bauprojekten als Schüttmaterial oder Bestandteil für Beton genutzt werden. Mit der Aushub-Verordnung könnten wir langfristig enorme Mengen an Abfall vermeiden, Emissionen reduzieren, und hochwertige Ressourcen direkt im Bauwesen halten, anstatt sie teuer zu transportieren, zu lagern oder zu entsorgen", sagte Fürnkranz.