Bauwirtschaft : Deutlicher Rückgang der Aufträge im deutschen Bauhauptgewerbe

Der Auftragseingang im Tiefbau soll lt. Angaben von Destatis im September 2023 in Deutschland sogar um 18,8 Prozent gesunken sein. Was auf den ersten Blick erschreckend wirkt, relativiert sich wieder, wenn man diese Zahlen in ihren Kontext bettet.