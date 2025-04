Auch in Deutschland ist die Entwicklung negativ, wenn auch auf höherem Niveau: Laut Branchenverbänden sank der Dämmstoffabsatz 2024 auf rund 18,7 Millionen Kubikmeter, was einem Rückgang von etwa 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der deutsche Markt ist dabei rund viermal so groß ist wie der österreichische.