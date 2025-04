Auf Seite 59 des am 27.2.2025 präsentierten Regierungsprogramms der Dreierkoalition ÖVP-SPÖ-NEOS in Österreich findet sich ein kurzer Punkt, der die Herzen vieler mit dem Bau in Österreich beschäftigten Menschen höher schlagen lässt: die langjährige Forderung von vielerlei Seiten nach Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung soll erfüllt werden.

Weitere den Bau betreffende Punkte im Regierungsprogramm:

Vereinfachung von Vorschriften und Regelungen für das Bauen

und Regelungen für das Bauen Durchforstung von Baustandards mit dem Ziel der Vereinfachung unter Beibehaltung der Schutzstandards

mit dem Ziel der Vereinfachung unter Beibehaltung der Schutzstandards Praxisnahe Darstellung von Begriffen wie "Regeln der Technik" und "Stand der Technik"

Vereinfachung und Beschleunigung von Bauverfahren

Digitalisierungsoffensive ("Digitaler Bauakt")

Prüfung der Schaffung neuer Finanzierungsinstrumente für Wohnbauinvestitionen

Schaffung von Vielfalt im Gebäudesektor durch Ermöglichung innovativer und neuer Baukonzepte

Sanierung und Dekarbonisierung

Vorantreiben einer Sanierungs- und Dekarbonisierungsoffensive

Zeitgerechte Überführung der EU-Gebäudeenergieeffizienz-Richtlinie in das nationale Recht

in das nationale Recht Novellierung des Bauträgervertragsgesetzes (BTVG), insbesondere um die Sanierung von Bestandsimmobilien zu erleichtern

Bodenpolitik

Vorrang von Flächenrecycling vor Neuwidmung

vor Neuwidmung Aufnahme von Gesprächen mit den zuständigen Gebietskörperschaften, um – im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden – die Neuversiegelung einzudämmen, Baulandüberhänge zu reduzieren und Entsiegelungsmaßnahmen zu forcieren

Baulandüberhänge zu reduzieren und Entsiegelungsmaßnahmen zu forcieren Entwicklung von Modellen, damit Gemeinden bei der Finanzierung von Grundstücksbevorratungen und Baulandmobilisierung zielgerichtet und effizient unterstützt werden

zielgerichtet und effizient unterstützt werden Schaffung einer bundesweiten und objektiv vergleichbaren Begriffsdefinition von „Bodenversiegelung“, „Bodeninanspruchnahme“ und „Bodenverbrauch“

Dazu kommen einige Punkte betreffs das Wohnungseigentumsgesetz und das Mietrechtsgesetz.