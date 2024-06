Die Zunahme von Dämmstoffen aus Mineralwolle, die nicht den geforderten Qualitäts- und Sicherheitsstandards der Bauproduktenverordnung entsprechen, stellt eine erhebliche Herausforderung für die österreichische Baubranche dar. Diese Produkte verfügen zudem über keines der Zertifikate nach den EUCEB- oder RAL-Kriterien.

Die Fachvereinigung Mineralwolleindustrie (FMI) fordert nun rechtliche Konsequenzen für Hersteller und Importeure, die sich vorsätzlich über die normativen Vorgaben hinwegsetzen.

>> Lesen Sie dazu auch: Dämmung im Hausbau: der große Überblick

Häufig ist den Auftraggebern und Bauherrschaften nicht bewusst, welche Folgen der Einsatz nicht-zertifizierter Mineralwolleprodukte hat, in manchen Fällen wurden sie schlichtweg auch nicht über deren Verwendung informiert.

In beiden Fällen bleibt das Ergebnis das gleiche: Wer sich für sie entscheidet, erhält oft nicht die Produkteigenschaften, für die er bezahlt. So belegen beispielsweise externe Untersuchungen von akkreditierten Prüfanstalten an mehreren Proben von nicht-zertifizierter Mineralwolle deutliche Qualitätsmängel. Die Wärmeleitfähigkeit dieser Produkte entsprach fast nie den deklarierten Werten, was bedeutet, dass die Dämmleistung erheblich beeinträchtigt ist. Darüber hinaus fehlen ihnen häufig wichtige Angaben zu ihrer Verwendbarkeit sowie zu einschlägigen Normen.