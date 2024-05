Zum Kapitalmarkt meint Fiala: "Wir haben 2023 keine Anleihe begeben müssen - 2024 werden wir wieder eine begeben." Die Anleihe soll ein Volumen von rund 900 Millionen Euro haben. Bei der Verzinsung müsse man mit 3 bis 3,5 Prozent für eine zehnjährige Anleihe rechnen, so der Manager.

In einem insgesamt angespannten wirtschaftlichen Umfeld wird die vorgeschlagene Dividendenzahlung an die Republik für 2023 von 235 Mio. auf 255 Mio. Euro erhöht. Gleichzeitig sinken die Steuerzahlungen von 290 Millionen auf 267 Millionen Euro.



Mit der vorgeschlagenen Dividende von 255 Mio. Euro belaufen sich die Dividendenzahlungen der Asfinag an den Bund seit 2011 auf 1,9 Mrd. Euro, rechnet der Mobilitätsclub ÖAMTC in einer Stellungnahme zu den präsentierten Zahlen vor. "Hätte der Bund darauf verzichtet, der Asfinag laufend Kapital für die Finanzierung von Autobahnen und Schnellstraßen zu entziehen, wären die Schulden der Asfinag heute bereits um gut ein Fünftel niedriger", so die Kritik. Der ÖAMTC fordert daher, "die Dividendenzahlungen zu stoppen und die Einnahmen der Asfinag tatsächlich für die Infrastruktur und den Schuldenabbau zu verwenden".



Im abgelaufenen Geschäftsjahr stabilisierte die Asfinag nach eigenen Angaben ihren Schuldenstand bei 10,4 Mrd. Euro (2022: knapp 10,5 Mrd. Euro) - die Verbindlichkeiten sanken den Angaben zufolge um 49 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 44,1 auf 45,6 Prozent. Die Investitionen stiegen von gut 1,1 auf 1,3 Milliarden Euro - davon flossen 717 Millionen Euro in die Sanierung und 613 Millionen Euro in den Neubau.