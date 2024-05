„Wir haben das erste Quartal 2024 mit Elan gemeistert und konnten uns damit einmal mehr in einem schwierigen Marktumfeld gut behaupten“, fasst CEO Karl-Heinz Strauss zusammen. „Die erfreuliche Entwicklung von Produktionsleistung und Auftragsbestand sowie das Ergebnisplus bestätigen, dass wir mit unserer breiten Leistungspalette und unserer Infrastrukturexpertise richtig positioniert sind.“



Der wesentlichste Wachstumstreiber der Branche war der Tiefbau: Das zeigte sich auch in den Auftragsbüchern. So konnte der Auftragseingang einerseits besonders im österreichischen Bahn- und Ingenieurbau gesteigert werden. Andererseits sorgt unter anderem der polnische Industriebau für Stabilität im Hochbau. Zu den großen Neuaufträgen gehörten demnach eine thermische Abfallverwertungsanlage in Gorlice, Polen um rund EUR 96 Mio. und die bahntechnische Ausstattung des Semmering Basistunnels mit einem Auftragswert von knapp EUR 90 Mio. Einen deutlichen Anstieg der Aufträge gab es im Tunnelbau. Insgesamt legte der Auftragsbestand um 2,8 % auf EUR 8.439 Mio. zu.

Die Produktionsleistung lag im ersten Quartal 2024 bei EUR 1.323 Mio. und damit 4,1 % über dem Vorjahreswert. Besonders zurückzuführen ist dieses Wachstum auf Infrastrukturprojekte in Rumänien und Deutschland. Dazu gehören etwa der Bau der Autobahn Sibiu - Pitești in Rumänien, die Untertunnelung der Elbe im Rahmen des SuedLink-Projekts sowie der Umbau des Pumpspeicherkraftwerks Forbach in Deutschland.



Trotz der weiterhin zurückhaltenden Auftragslage im Wohnbau gewann das Unternehmen im ersten Quartal einige Großaufträge in diesem Bereich. Dazu gehören das Quartier Garstedt mit 198 Wohnungen in Norderstedt, Deutschland und 146 Wohnungen für die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Wigeba im Village im Dritten in Wien.