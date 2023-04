182 gemeinnützige Bauvereinigungen (GBV) waren es, die 2022 rund 16.700 Wohneinheiten fertigstellten. Heuer sind es bedingt durch Fusionierungen nur mehr 179. Und auch ihre Bauleistungen werden verschuldet durch die multiplen Krisen wie Pandemie, Ukraine-Krieg, Baumaterialkosten oder Facharbeitermangel zurückgehen.

Für alle Bundesländer zeichnet sich ein einheitlicher Trend ab: 2023 wird die Bauleistung voraussichtlich annähernd gleichbleiben. Ab 2024 scheint die Baukonjunktur aber deutlich zurückzugehen. Die Zahl der in Bau befindlichen GBV-Wohnungen beläuft sich mit Anfang 2023 auf 29.200. Dieser Wert liegt 8 % unter dem 10-jährigen Durchschnitt von 31.700. "Noch deutlicher sind die Baubewilligungen zurückgegangen, die mit 12.700 um 24 % unter dem 10-Jahresschnitt von 16.800 liegen“, legt Herwig Pernsteiner, Verbandsobmann-Stellvertreter, die Zahlen auf den Tisch.

Eine genaue Prognose der weiteren Entwicklung ist schwierig. „Die Gründe für den Rückgang an Baubewilligungen sind vielfältig. Das beginnt bei den viel zu hohen Grundstückskosten in vielen Ballungsräumen. Aber auch die enorm gestiegenen Baupreise und die höheren Kreditzinsen machen sich bemerkbar“, hält Verbandsobmann Klaus Baringer fest.



Die Materialkosten sind innerhalb von drei Jahren um 36 % gestiegen, die Arbeitskosten bedingt durch die KV-Erhöhung um mehr als 9 %. Die Steigerung war rasant und es zeichnet sich noch kein Rückgang ab, sondern eine Stabilisierung auf einem sehr hohen Kostenniveau. "Waren es bis jetzt hauptsächlich die Materialkosten, so kommen jetzt noch die Lohnkostensteigerungen, aber auch die erhöhten Gewinne der Baufirmen dazu. Denn noch stärker als die Baukosten sind die Baupreise, also das, was die Bauherren an die Baufirmen bezahlen müssen, gestiegen“, betont Pernsteiner.