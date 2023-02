Was in den letzten Monaten geschah





1. Kündigung des Syndikatsvertrags

Am 15. März 2022 kündigte die Strabag-Kernaktionärin Haselsteiner Familien-Privatstiftung den bestehenden, allerdings im Auslaufen befindlichen Syndikatsvertrag mit der Rasperia Trading und auch der Uniqa- und Raiffeisen-Gruppe.





2. Neuerliches Einfrieren der Dividende

Im selben Vorstandsbeschluss wurde die Rasperia-Dividende neuerlich eingefroren - diesmal wegen von Großbritannien und Kanada erlassenen Sanktionen gegen Deripaska.

3. EU-Sanktionen kommen dazu

Am 8. April verhängt auch die EU Sanktionen gegen Deripaska, was ihn bei der Strabag noch mehr ins Out beförderte und den Weg frei machte für den folgenden Schritt.





4. Abberufung der Rasperia-Aufsichtsräte

Einer der beiden der Rasperia zugeordneten Strabag-Aufsichtsräte, Hermann Melnikov, hatte den Schritt bereits am 13. April selber vollzogen. Der zweite, Thomas Bull, wurde in einer außerordentlichen Hauptversammlung der Strabag am 5. Mai abberufen. Die Rasperia hatte in dieser HV aufgrund der Sanktionen bereits Stimmverbot.





5. Gründersohn Klemens Haselsteiner zum CEO designiert

Am selben Tag designierte der Aufsichtsrat den Sohn des Strabag-Gründers Hans-Peter Haselsteiner Klemens (seit 2020 Vorstandsmitglied der Strabag SE) zum CEO ab 1.1.2023. Damit verstärkt sich die Beziehung der Kernaktionärin Haselsteiner-Privatstiftung mit dem operativen Geschäft.