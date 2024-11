Insgesamt werden 2024 in Wien rund 11.160 Wohnungen in großvolumigen Neubauten fertiggestellt - mehr als 40 Prozent davon in den Bezirken Floridsdorf und Donaustadt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um 18 Prozent. Eine Änderung dieses Trends ist auch in den Folgeperioden nicht zu erwarten. Bis 2025 soll das Neubauvolumen um weitere acht Prozent zurückgehen. Geradezu eingebrochen sind die Fertigstellungen von Eigentumswohnungen mit einem Minus von 42 Prozent. „Viele Bauträger warten mit der Realisierung, bis eine entsprechende Vorvermietungsquote erreicht ist“, beobachtet Steinke.



Die niedrigen Fertigstellungszahlen wirken sich unmittelbar auf die Preisentwicklung aus. „Der Mietmarkt wird sich nicht entspannen“, prognostiziert Steinke. Seit Jahresbeginn ist die Spitzenmiete im freifinanzierten Segment um rund drei Prozent auf 18,60 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Die höchsten Mieten werden - wenig überraschend - innerhalb des Gürtels sowie in den Villenlagen im Westen Wiens erzielt. Hinsichtlich der Leistbarkeit leisten die Gemeindewohnungen NEU mit ihren günstigen Mieten einen immer wichtigeren Beitrag zur Wohnraumversorgung in Wien. In den Jahren 2024 und 2025 werden rund 280 Wohnungen (8 %) bzw. 450 Wohnungen (11 %) der geförderten Mietwohnungen auf Projekte der Stadt Wien entfallen.



