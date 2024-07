Hans-Peter Weiss hat in fast 14 Jahren als CEO der BIG und der ARE (Austrian Real Estate) maßgeblich zum Erfolg beider Unternehmen beigetragen und deren Position als führender Player auf dem österreichischen Immobilienmarkt gestärkt. Unter seiner Führung erreichte das Immobilienvermögen der Unternehmen über 17 Milliarden Euro.

Bei Soravia möchte er „Immobilien ganzheitlich denken – vom digitalen Serviceangebot bis zu eigenen, nachhaltigen Energieversorgungskonzepten“.

Weiss erläutert: „Das Klima in diesem Haus, der beeindruckende Track Record und der Full-Service-Ansatz im gesamten Immobilienlebenszyklus haben mich überzeugt. Soravia ist dem Mitbewerb in vielen Bereichen voraus und strategisch breit aufgestellt. Ich freue mich, in Zukunft Teil dieses Teams zu sein."