Die Kombination der jeweiligen Expertise der drei Unternehmen macht diese Zusammenarbeit einzigartig: Soravia bringt langjährige Erfahrung nachhaltig erfolgreicher Projektentwicklung und höchste Kompetenz in allen Lebenszyklus-Phasen von Immobilien ein. Google Cloud vereint umfassendes Know-how zu Data Analytics, Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML), Konnektivität und IoT-Produkten („Internet of Things“). Nagarro wiederum ist weltweit führend bei der Entwicklung zukunftsweisender End-to-End-Technologielösungen. Schwerpunkte setzen Soravia, Google Cloud und Nagarro in den kommenden Monaten und Jahren auf digitale Innovationen für die Bereiche „Smart Building“, „Investment“ sowie „Property und Facility Management“.