Der gebürtige Wiener Bergsleithner hat ein Bachelorstudium der Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien absolviert und bereits jahrelange internationale Managementerfahrung in der Baustoffindustrie gesammelt, zuletzt als Vertriebsleiter des Bereichs Baumarkt. In seiner neuen Position definiert Bergsleithner als Ziel „weiteres Wachstum durch zielgruppenorientierte Lösungen und Betreuung zu generieren“. So steht z. B. das Themenfeld Wandbeschichtung – innen wie auch außen - im Fokus. Der neue Mann ist verheiratet, Vater einer kleinen Tochter und in der Freizeit begeisterter Sportler - allen voran Padel Tennis und Schifahren.

Mit Arno Pulvermacher (43) wird zudem der Weber Terranova Vertrieb in der Steiermark und in Kärnten neu besetzt. Pulvermacher begann nach Abschluss der HTL für Elektrotechnik in Klagenfurt im Bereich Sales. Danach folgten einige Stationen bei führenden Anbietern für Dämmstoffe und industrielle Beschichtungen. Der begeisterte Sportler und Vater eines Kindes wird die südliche Verkaufsregion von WEBER Terranova weiter ausbauen.