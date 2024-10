Die Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele der europäischen Kommission sind also sehr engagiert und umfassen weitgehend alle Wirtschaftsbereiche. Aufgrund der tiefen Vernetzung der Wirtschaftssektoren und Wertschöpfungsketten weit über die Grenzen der europäischen Union hinaus hat die Gesetzgebung die verschiedenen gegenseitigen Abhängigkeiten und Verflechtungen zu berücksichtigen.



Man denke an das Bauwesen – es gibt kaum einen Produktsektor welcher im Bauwesen nicht in Verwendung ist. Maßnahmen die einen dieser Produktsektoren betreffen, wirken sich also unmittelbar auch auf das Bauwesen aus. Dies ist in anderen Wirtschaftsbereichen vielfach ähnlich.



Die Gesetzgebung versucht hier mit umfangreichen Harmonisierungsmaßnahmen der sektoral geltenden Vorschriften Erleichterungen zu schaffen. Ein Beispiel ist der Digitale Produktpass. Egal ob als „Battery Pass“ in der Batterieverordnung, als Teil der Dokumentationspflichten nach neuer europäischer Bauproduktenverordnung oder als Verpflichtung aus der Textilverordnung – der DPP hat auf technischer Ebene immer dieselbe Form und kann in jedem Wirtschaftssektor ident umgesetzt werden.



Bei näherer Beschäftigung mit den Verordnungen stellt man viele Übereinstimmungen fest, welche die Umsetzbarkeit erleichtern.