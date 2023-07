Sowohl die Porr als auch die Strabag sind bereits im Gesundheitsbereich tätig. Porr mit der hospitals Projektentwicklungsgesellschaft. Diese hält auch 50 Prozent an der Klinikum Management GmbH und deren Tochter Klinikum Austria Gesundheitsgruppe. Diese wiederum hält die andere Hälfte an der SRK Kliniken Beteiligungs GmbH, die der Strabag und der Familie Haselsteiner gehört, schreibt "trend".



Vamed befindet sich zu 77 Prozent im Besitz des deutschen Gesundheitskonzerns Fresenius, 10 Prozent sind im Besitz der B&C Holding und 13 Prozent im Besitz der Republik Österreich.



Im Mai tauchten Berichte von gravierenden strukturellen Problemen bei Vamed auf. Der DAX will den Klinikdienstleister und Thermenbetreiber trotz Mehrheitsbeteiligung künftig nur noch als Investment behandeln. Ende Juni krempelte Fresenius auch den Vorstand der österreichischen Tochter Vamed um.