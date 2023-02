Mit der 100%igen Tochterfirma Böhm Stadtbaumeister & Gebäudetechnik GmbH konnte sich die Strabag in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich in den Bereichen HKLS (Heizung, Kühlung, Lüftung und Sanitär) und Elektrotechnik in Wien, Niederösterreich, Graz und dem Burgenland etablieren. Nun wird das Leistungsspektrum um die Geschäftsfelder Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR) sowie Sicherheits- und Nachrichtentechnik erweitert.



Damit kann Österreichs größter Baukonzern künftig die Eigenleistung vertiefen und vollumfänglich von der Planung bis zur Ausführung an der Gesamtfunktionalität von Gebäuden arbeiten.



Gebäudetechnik als nachhaltige Kernkompetenz für die ZukunftBauen verursacht 38 % der weltweiten Treibhausgasemissionen. Ein erheblicher Teil davon betrifft den Lebenszyklus von Gebäuden. Die technische Gebäudeausrüstung inkl. allen Heiz- und Kühlsystemen sowie elektrotechnischen Installationen ist ein großer Hebel, um den nachhaltigen Gebäudebetrieb sicherzustellen.



Die von der (noch unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe stehenden) Fusion betroffenen 133 Arbeitsplätze bleiben erhalten.



„Wir freuen uns, das Team in seiner bestehenden Größe und Zusammensetzung beizubehalten und sind stolz, sie künftig als Teil unseres Teams begrüßen zu dürfen. Neben bestehenden Kundenbeziehungen sind die Mitarbeiter:innen die wesentlichste Komponente für den gemeinsamen Erfolg der Erweiterung unserer Kompetenzen.“, sagt Rosenauer.