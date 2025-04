Da für die Herstellung und den Einbau von Asphalt hohe Temperaturen erforderlich sind, führt jede Temperaturabsenkung zu einem geringeren Energieverbrauch - und damit zu weniger CO₂-Emissionen. So konnte beim Bau der A10 durch den Einsatz von Schaumbitumen bei der Asphaltherstellung die Mischguttemperatur um 20 Grad gesenkt werden.



Im Auftrag der Asfinag setzt Strabag den Streckenabschnitt zwischen Eisentratten und Gmünd der Tauernautobahn (A10) in Stand. Der Auftrag mit einem Volumen von rund 23,5 Millionen umfasst neben der Instandsetzung von zwei Großbrücken in Hanglage auch die Sanierung der Fahrbahn und die Erneuerung von Lärmschutz. Die Arbeiten starteten Mitte März, werden in drei Bauphasen erfolgen und bis Ende 2026 dauern.

„Dieses Projekt zeigt, wie wichtig es ist, unsere Infrastrukturen zukunftsfähig zu machen. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir dabei mit innovativen Lösungen, wie der Temperaturabsenkung beim Asphalteinbau, nicht nur die Qualität sichern, sondern auch Emissionen reduzieren.“, sagt Axel Thomaschütz, Vorstandsmitglied der Strabag AG Österreich.