Das in Prag ansässige Unternehmen ist auf Technisches Facility Management (TFM) spezialisiert und erwirtschaftet mit rund 80 Mitarbeitern eine jährliche Leistung von umgerechnet rund 12 Millionen Euro. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



„Die Akquisition passt ideal in unsere Wachstumsstrategie. Strabag PFS festigt damit seine Marktposition in Tschechien, da wir bisher fast ausschließlich in Prag vertreten waren. B2 Assets ist ein leistungsstarkes Unternehmen mit einer beeindruckenden Entwicklung und einer breiten Produkt- und Dienstleistungspalette. Wir können unsere Dienstleistungen nun landesweit anbieten und damit unsere Aktivitäten weiter ausbauen“, sagt Stefan Babsch, Geschäftsführer der Strabag PFS Gruppe und unter anderem für die M&A-Aktivitäten zuständig.

