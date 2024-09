Mit dem Wechsel in der Geschäftsführung der holz.bau forschungs gmbh vollzieht sich ein Generationenwechsel. Andreas Ringhofer ist ein junger Holzbauforscher, der ein tiefes Verständnis für die Anforderungen und Herausforderungen des nachhaltigen Bauens mitbringt und dabei auf die Expertise und Erfahrung seines Vorgängers aufbauen kann. In enger Zusammenarbeit mit Gerhard Schickhofer, dem Leiter des Instituts für Holzbau und Holztechnologie an der TU Graz, wird Ringhofer den Einsatz des Werkstoffs Holz im Baubereich weiter vorantreiben. „Ein zentraler Schwerpunkt unserer Arbeit wird auf ressourcenschonendem Bauen mit Holz im Bestand liegen“, betont Neo-Geschäftsführer Ringhofer.



Entsprechend der von der Europäischen Union vorgegebenen Ziele, sind reuse/recycle/rebuild wesentliche Eckpfeiler für neue und bereits in Planung befindliche Projekte der holz.bau forschungs gmbh. Neben neuen Projekten werden bestehende Aktivitäten weiterentwickelt, die sich an den aktuellen Anforderungen des Holzbaus orientieren, sowie nationale und internationale Kooperationen ausgebaut.



Andreas Ringhofer ist studierter Bauingenieur und technischer Leiter des Lignum Test Centers (LTC) am Institut für Holzbau und Holztechnologie der TU Graz, in welchem er auch als Senior Scientist tätig ist. Er ist außerdem Zivilingenieur für das Bauwesen und geschäftsführender Gesellschafter der freiraum ZT gmbh.