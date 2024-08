Der Ausbau von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) stellt ein wesentliches Element zur Erreichung der Ziele dar, wie ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek darlegte. Bis zum Jahr 2030 ist die Realisierung von Investitionen in Höhe von 2,4 Mrd. Euro in ökologische Sanierungen, Erweiterungen und Neubauten geplant.



Im Rahmen der Schulbauoffensive ist vorgesehen, bis zum Jahr 2030 Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 20.000 kWp auf Schuldächern zu installieren. Die prognostizierte Jahresproduktion liegt bei etwa dem Verbrauch von 4.000 Vierpersonenhaushalten. In den Jahren zwischen 2022 und 2024 wurde bereits eine Gesamtleistung von PV-Anlagen in der Größenordnung von rund 6.800 kWp installiert.

Insbesondere Schulen mit einem hohen Anteil an elektronischen Geräten sowie Laboren haben einen signifikant hohen Energiebedarf aufzuweisen. Hier könne man durch den Einsatz von PV-Anlagen den CO2-Ausstoß reduzieren, so Polaschek bei dem Termin in der HTL Spengergasse, der größten Informatikschule Wiens. Derzeit erfolgt eine Analyse jedes Schuldachs, um dessen Eignung für PV-Anlagen zu eruieren. Auch an Bundesschulen, an denen bereits entsprechende Anlagen installiert wurden, erfolgt eine Nachrüstung, wie BIG-Geschäftsführer Gerald Beck berichtete.