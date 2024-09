Auch bei der Auslieferung bestätigt die Studie eine starke regionale Ausrichtung der heimischen Betonfertigteilbranche. So werden die hergestellten Betonfertigteile und vorgefertigten Betonerzeugnisse zu rund 20 Prozent in einem 30-km-Radius ausgeliefert, knappe 60 Prozent in einer Entfernung von bis zu 150 km und lediglich rund 20 Prozent in einer Entfernung von mehr als 150 km. „Die österreichischen Betonfertigteilhersteller sind eine wichtige Stütze der regionalen Wirtschaft in Österreich. Sie sorgen nicht nur für eine regionale Wertschöpfung, sondern sind auch wichtige Arbeitgeber in allen Bundesländern, insbesondere auch in ländlichen oder wirtschaftlich schwächeren Regionen. Das wollen wir mit unserem VÖB Herkunftszeichen zusätzlich darstellen“, so Anton Glasmaier, Geschäftsführer des Verbands Österreichischer Betonfertigteilwerke (VÖB).