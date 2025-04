Digitalisierung und Nachhaltigkeit gelten als die Megathemen der Baubranche - gleichzeitig sind es Bereiche, in die man viel investieren muss, ohne genau zu wissen, wohin die Entwicklung geht. Was nehmen Sie da an Stimmung wahr und welche Rolle spielt die Messe dabei?

Schmitt: Gerade in den von Ihnen genannten Bereichen tut sich viel. Sicherlich ist es nicht für jedes Unternehmen einfach, wenn es um Investitionen geht, und wir als Veranstalter können hier wahrscheinlich auch kein adäquates Stimmungsbild abgeben. Aber dafür gibt es ja die bekannten Verbände, die die Bedeutung dieser Themen sehr deutlich mit Zahlen belegen.

Unsere Rolle, also die der bauma, ist aus meiner Sicht eine ganz andere: Mit einer Messe wie der bauma fördern wir den persönlichen Austausch. Hier kommen in wenigen Tagen Fachleute aus aller Welt zusammen, tauschen sich aus und suchen gemeinsam nach Lösungen für die bestehenden Herausforderungen - und die bauma hat in den letzten Jahren zweifellos immer wieder bewiesen, dass sie positive Impulse setzen und die Stimmung in der Branche aufhellen kann.

Wie entwickeln sich die internationalen Ableger der bauma?

Schmitt: Insgesamt wirklich sehr gut. Bei der M&T Expo in Brasilien hatten wir fast 500 Aussteller und 67.000 Besucher. Für 2027 ist jetzt das gesamte Sao Paulo Expo Center gebucht, weil sich die Messe sehr gut entwickelt. Die bauma CHINA 2024 war mit rund 3.500 Ausstellern und 281.000 Besuchern eine Rekordmesse. Und auch die bauma CONEXPO INDIA hat im Vergleich zur Veranstaltung 2023 enorm zugelegt, mit rund 980 Ausstellern und 51.000 Besuchern.