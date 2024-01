Da Brennstoffzellen sehr leicht sind und schnell betankt werden können, eignen sie sich hervorragend für die Elektrifizierung von Maschinen, die bisher von Dieselmotoren angetrieben wurden. Die Wasserstoffzellentechnologie ermöglicht die effiziente Speicherung großer Energiemengen an Bord der Maschine ohne Nutzlastverlust.



Damit können auch Maschinen, die extreme Materialmengen transportieren, wie der 930E mit einer Nennnutzlast von 320 t, emissionsfrei betrieben werden. Diese Maschinen werden typischerweise während ihrer gesamten Lebensdauer in ein und derselben Mine eingesetzt, was die Dimensionierung und den Aufbau einer Wasserstoff-Tankinfrastruktur für die Maschinenflotte vereinfacht.