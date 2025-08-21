Das EBIT verbesserte sich um 15,5 % auf 48,7 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet der Vorstand weiterhin mit einer moderaten Leistungs- und Umsatzsteigerung sowie mit einer EBIT-Marge von 2,8 % bis 3,0 %.

CEO Karl-Heinz Strauss sagt: „Der Infrastrukturausbau in unseren Heimmärkten hat an Tempo zugelegt und wir konnten in diesem Bereich große und spannende Neuaufträge gewinnen. Zusätzlich merken wir, dass der Hochbau wieder erstarkt. Unser Auftragseingang ist dadurch sehr vielfältig, von Projekten im Infrastruktur- und Industriebau über Gesundheitsbau bis zum Wohnbau ist hier alles dabei.“

Auch die Produktionsleistung konnte auf 3.171 Millionen Euro erhöht werden. Dabei zeigte das Segment Infrastruktur International eine Leistungssteigerung von 19,6 %. Strauss dazu: „Im Bereich Tunnelbau sind wesentliche Großprojekte wie der ElbX-Tunnel in Deutschland oder Pumpspeicherkraftwerke in die Ausführungsphase gekommen und wir haben in unseren Projektmärkten zahlreiche Aufträge finalisieren können.“

Aufgrund geringerer Abschreibung stieg das Betriebsergebnis (EBIT) um satte 15,5 % auf 48,7 Millionen Euro. Die EBIT-Marge erhöhte sich um 0,2 PP auf 1,6 %. Auch das Ergebnis je Aktie verbesserte sich insgesamt um 17,8 % auf EUR 0,53 pro Aktie.