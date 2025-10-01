Der österreichische Baukonzern Porr rechnet mit nennenswerten Aufträgen aus diesem Programm allerdings erst ab 2027. „Frühestens dann werden die Investitionen auf breiter Basis spürbar“, teilte das börsennotierte Unternehmen mit.

Der Straßenbau gehört zu den wichtigsten Geschäftsfeldern von Porr. Im Jahr 2024 erwirtschaftete das Segment 1,44 Milliarden Euro Umsatz und damit mehr als 23 Prozent des gesamten Konzernumsatzes.