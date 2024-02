Der Jahresumsatz im Bauhauptgewerbe ging im Jahr 2023 real um 3,3 Prozent zurück. Nominal stieg er um 3,5 Prozent und erreichte mit 113,8 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. In der Statistik werden alle Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten erfasst. Das waren 2023 rund 9.600 Betriebe und damit 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Zum Vergleich: 2009 waren es erst 7.000, seitdem ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. In den Betrieben in Deutschland waren 536.000 Personen beschäftigt. Das waren rund 6.600 oder 1,2 Prozent mehr als im Jahr 2022.



Die stark gestiegenen Zinsen, mit denen die Europäische Zentralbank (EZB) die hohe Inflation bekämpfen will, machen vor allem dem Wohnungsbau zu schaffen. Viele Projekte werden dadurch für Bauherren unrentabel. Viele Experten sehen darin ein soziales Problem, da bezahlbarer Wohnraum vor allem in den Städten auf Jahre hinaus knapp bleiben dürfte.