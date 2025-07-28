Das deutsche Bauhauptgewerbe konnte im Mai von steigenden Aufträgen und Umsätzen profitieren. Gemessen am Mai 2024 wuchs der Auftragseingang preisbereinigt um 5,3 Prozent und der Umsatz um 4,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. In den ersten fünf Monaten des Jahres stieg der Umsatz damit verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 2,8 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat April stagnierte der Auftragseingang (minus 0,5 Prozent) jedoch laut der Statistik, die Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten berücksichtigt.

Die Baubranche hat schwierige Jahre hinter sich. Da nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs die Preise für Materialien stiegen und später auch die Zinsen, brach vor allem der Wohnungsbau ein. Nun hofft die Branche mit sinkenden Zinsen und Milliardenausgaben des deutschen Bundes für Infrastruktur wieder auf mehr Rückenwind. Im Mai nahm der Auftragseingang im Hochbau, der vor allem vom Wohnungsbau abhängt, binnen Jahresfrist um gut 10,4 Prozent ab. Im Tiefbau, zu dem etwa der Straßenbau zählt, ging es dagegen um rund 20 Prozent nach oben.