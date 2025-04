Wann wird diese Regulierung bei den Gewerbeimmobilien kommen, so sie denn kommt? Und wen wird sie betreffen?

Deuber: Das Finanzmarktstabilitätsgremium arbeitet daran. Geplant ist ein entsprechender Beschluss für Mitte 2025. Warten wir ab, ob die neue politische Konstellation hier Gegenwind bringen könnte. Es bleibt somit spannend.

Das Grundprinzip: Banken sollen mehr Eigenkapital vorhalten für Kredite im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Jetzt kommt es darauf an, wie das definiert wird. Zielt man – wie die europäische Bankenaufsicht dies vorsieht – auf große Projekte und Projektfinanzierer ab oder macht man es umfassend an gewissen Wirtschaftsbranchen fest?

Derzeit sieht es so aus, als wäre eine sehr allgemeine Definition vorgesehen. Damit wären Kredite für das Baugewerbe und das bauvorbereitende Gewerbe allgemein mit mehr Eigenkapital zu hinterlegen.

Es stimmt, dass der österreichische Bankensektor einen höheren Anteil an Gewerbeimmobilienkrediten hat als der europäische. Aber es gibt auch in keinem Land öffentlichen und geförderten Wohnbau in diesem Umfang, ein Marktsegment, das von der Regulierung ebenfalls betroffen sein könnte.

Maßnahmen können Sie also nachvollziehen, aber sie sollten auf Großprojekte beschränkt bleiben?

Deuber: Das zum einen. Zum anderen ist das Timing in Frage zu stellen. Am Markt für Gewerbeimmobilien haben sich in den Zeiten der Nullzinspolitik auch gewisse Verzerrungen ergeben. Das ist ein Thema, das auf europäischer Ebene sowohl die EZB wie auch die Bankenaufsicht beschäftigt. Man wird sich das anschauen müssen – keine Frage. Aber sinnvoller wäre es, erst dann zu agieren, wenn sich die Branche stabilisiert hat.