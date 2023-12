In ihrem neuen Aufgabenbereich ist Vanessa Rausch für die Prozessentwicklung des Projektgeschäfts und Projektpipeline verantwortlich.

>> Lesen Sie dazu auch: Der Wert des Bauens mit Ziegeln

Die gebürtige Wienerin (49) kam 2014 als Key Account Managerin zu Wienerberger Österreich und war in ihrer Funktion für die verstärkte Verankerung des Ziegels als Baustoff in großvolumigen Projekten zuständig. Seit Februar 2020 verantwortet sie als Leiterin des Bereichs Business Development die Geschäftsentwicklung des Projektgeschäfts in Österreich. Das beinhaltet den Ausbau neuer Geschäftsfelder und Kunden, die Analyse von Entscheidungsprozessen, strategische Produktentwicklung, die Positionierung gegenüber Mitbewerbern sowie Stakeholdermanagement.

>> Das könnte Sie auch interessieren: Baustoffe im Faktencheck

Vor Kurzem übernahm sie zudem die Leitung Projekt Development und Projekt Sales. Ihr weiterer Tätigkeitsbereich reicht von der Projekterkennung über die -begleitung bis hin zum erfolgreichen Abschluss. Ein aufwendiger Prozess, der sich über Jahre ziehen kann. Derzeit liegt ihr Fokus auf der Entwicklung von neuen Prozessen, internem Kompetenzaufbau, Innovationen und Spezialprojekten wie den ersten beiden 8-Geschossern in Ziegelmassivbauweise, die derzeit im neuen Wiener Stadtquartier „Wildgarten“ entstehen.