Am Rosenhügel im 12. Wiener Gemeindebezirk werden Lebenskonzepte neu gedacht. Hier entsteht bis zum Jahr 2024 ein gemeinschaftlicher Stadtteil mit rund 1.100 freifinanzierten und geförderten Wohnungen, in dem ökologische und soziale Nachhaltigkeit großgeschrieben werden.

Auf etwa elf Hektar werden 2.300 Menschen mit der Natur nachbarschaftlich und doch städtisch leben. Für Jung & Alt stehen großzügige Außen- und Grünflächen zur Verfügung. Die Parkplätze sind zentral an drei Stellen zu Sammeltiefgaragen gebündelt, das Innere des Quartiers ist nahezu autofrei. Die zukünftigen Bewohner*innen und Anrainer*innen wurden frühzeitig in die Konzeption der Quartiersentwicklung, das ein Leben im Zweifamilienhaus mit mehrgeschoßigen Wohnbauten verbindet, miteinbezogen. Die differenzierten, einzelnen Baukörper sind optisch aufeinander abgestimmt und treten in Dialog miteinander.





Der Wildgarten ist alles andere als eine Standardarchitektur und die Vielfalt der Gebäude macht auch den Charakter des Wildgartens aus.

Bauplatz 2, der elf Wohnhäuser mit rund 200 freifinanzierten Mietwohnungen umfasst, stand2022 im Finale des FIABCI Prix d‘Excellence Austria in der Kategorie Wohnen.



Zudem wurde im Sommer mit der Übergabe von Bauplatz 7 ein weiterer Meilenstein abgeschlossen: Die zehn Wohnhäuser, die fast komplett in Holzbauweise errichtet wurden, bieten Raum für 53 Wohneinheiten. Die Ressource Holz ist nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern sorgt auch für eine besondere Wohnatmosphäre.