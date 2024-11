Die Vorteile laut Noori-Khadjavi: „Durch die Verwendung von Holcim-Zement können unsere Kunden ihre Beton-Bewertung deutlich verbessern.“ Bei Holcim-Beton wiederum fließt die Punktezahl des Gold-Zertifikats direkt in die Gebäudebewertung ein. „Alle etablierten Green-Building-Bewertungssysteme wie ÖGNI, DGNB, BREEAM oder LEED können diese Nachhaltigkeitsparameter eins zu eins übernehmen. Das sorgt für Transparenz und direkte Vergleichbarkeit.“



Schon heute bietet Holcim das größte Portfolio an CO 2 -reduzierten Zementprodukten. „Weit mehr als die Hälfte des von uns verkauften Zements erfüllt den EU-Taxonomie-Standard ,climate change mitigation‘“, so Vertriebs- und Marketingdirektor Gernot Tritthart.



„Unser ECOPlanet-Sortiment ist darauf ausgerichtet, diesen Anforderungen in allen Bereichen zu entsprechen. Wir haben somit nachhaltige und zuverlässige Produktalternativen für ein breites Feld an Bau-Anwendungen.“ Auch in Zukunft sollen Innovationen vorangetrieben werden, um den CO2-Fußabdruck in der gebauten Umwelt mit Holcim-Baustoffen, dem Engagement in der Kreislaufwirtschaft und den Voraussetzungen für nachhaltiges Bauen weiter zu reduzieren.