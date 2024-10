4 Jahre lang stand Berthold Kren an der Spitze von Holcim, er war das Gesicht der Dekarbonisierung, setzte sich für Nachhaltigkeit ein. Auch in seiner Rolle als VÖZ-Präsident, die er seit 2,5 Jahren bekleidete.

Seine persönlichen Ziele hat Berthold Kren zu seinem Antritt klar formuliert und strikt verfolgt: Die Umsetzung der 5C-Strategie, CO2-reduzierte Zemente, Förderung für Bauteilaktivierung, verpflichtende Schwammstadtkonzepte und vollständige Transparenzregelungen in puncto Herkunftsbezeichnungen von Baumaterialien. Alle Punkte sind umgesetzt oder in Umsetzung - ein schönes Resümee zum Abschied und für einen Neubeginn.



„Mit viel Zuversicht übergebe ich das Zementzepter“, wird Berthold Kren seitens des VÖZ in einer Aussendung zitiert. „Wir haben viel weitergebracht und initiiert. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass die VÖZ mit ihrer geballten Kompetenz und Freude an Innovationen, ganz im Zeichen des Klimaschutzes, den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortsetzen wird. Es sind keine kleinen Herausforderungen, die auf die Zement- und Betonbranche warten. Es geht um den Standort Österreich, um Nachhaltigkeit in der Baubranche und um das Wohl unserer Erde.“