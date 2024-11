Beteiligt seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Strabag AG und der Firma Kemna Bau Andreae aus Pinneberg bei Hamburg. Sie sollen vereinbart haben, dass Kemna bei der Ausschreibung ein Abwehrangebot abgibt, um den Zuschlag an eine Bietergemeinschaft unter Beteiligung der Strabag zu ermöglichen. Dafür soll Kemna Ausgleichszahlungen erhalten haben.



Nach Auffassung des Bundeskartellamtes handelt es sich hierbei um eine so genannte Submissionsabsprache. Solche unzulässigen Kartellabsprachen führten dazu, dass Vergabeverfahren nicht wie beabsichtigt zu einem Qualitäts- und Preiswettbewerb führten, erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. "Allein bei Bauvorhaben der öffentlichen Hand in Deutschland wird der Schaden durch Submissionsabsprachen auf mehrere Milliarden Euro pro Jahr geschätzt."