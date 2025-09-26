Infrastruktur : Großauftrag für Strabag in Australien
Die seit März 2025 zur Strabag-Gruppe gehörende australische Infrastrukturspezialistin Georgiou sichert sich einen Großauftrag und übernimmt für das Department of Main Roads Western Australia die Planung und den Umbau von Teilabschnitten des Reid Highway in Perth.
Der Design and Build-Vertrag mit einem Gesamtwert von rund 125 Millionen Euro sieht die Modernisierung der Kreuzungen bei Altone Road und Drumpellier Drive/Daviot Road vor. Damit sollen die Verkehrseffizienz und die Sicherheit im Nordostkorridor von Perth spürbar verbessert werden. Die vorbereitenden Bauarbeiten haben begonnen, die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.
Der Reid Highway zählt zu den meistbefahrenen Güterverkehrsstrecken der Region und ist Teil der strategisch bedeutenden Ost-West-Verbindung um Perth, der Hauptstadt Western Australias. Der Umbau auf kreuzungsfreie Verkehrsknotenpunkte verringert Staus und sorgt für einen zuverlässigeren und sichereren Gütertransport. Zudem werden die Bedingungen für Pendler:innen verbessert.
Darüber hinaus erleichtern eine neue Brücke und zusätzliche Unterführungen den Zugang für Radfahrer und Fußgänger zur beliebten Wein- und Tourismusregion Swan Valley. Finanziert wird das Infrastrukturprojekt zu gleichen Teilen von der australischen Regierung und der Regierung von Western Australia.