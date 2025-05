„Wir haben das Firmengebäude und einige Baustellen übernommen, aber ansonsten war es notwendig, eine völlig neue Struktur zu schaffen – mit neuen Mitarbeitern und Führungskräften“, sagt Markus Colle, als ehemaliger, langjähriger Geschäftsführer von Equans Gebäudetechnik ein „alter Hase“ im Geschäft. Im Oktober 2024 ist er zur Styr Group gewechselt. Mittlerweile sei die Anlaufphase weitgehend überwunden und die ersten Eingänge von Großprojekten – etwa ein HKLS-Auftrag im Zuge der Neuerrichtung eines öffentlichen Gebäudes – sind in den Auftragsbüchern verzeichnet. In naher Zukunft will sich das Unternehmen als dynamischer Mittelständler mit tiefgreifendem, technischem Know-how eines Konzerns verstehen.

Der Wachstumsplan folgt einer klaren Strategie: „Wir bewegen uns konsequent in vielen kleinen Schritten in Richtung Generalunternehmerschaft im High Tech Industrieanlagenbau“, so Colle. Ein wesentlicher Fokus liege auf kritischer Infrastruktur in Europa, da Unabhängigkeit in Bereichen wie Halbleiterproduktion, Batteriefertigung oder Rechenzentren für die Zukunft des Kontinents essenziell sei. „Zusätzlich sehen wir durch aktuelle geopolitische Entwicklungen einen steigenden Bedarf an Sicherheitstechnologien und Rüstung“, sagt Colle.

Parallel zu der Konzentration auf organisches Wachstum – insbesondere durch den Ausbau der Position in den bestehenden Märkten – seien auch gezielte Akquisitionen geplant. Gesucht würden dabei vor allem Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette des Anlagenbaus mit einer stabilen Ertragssituation und hoher Reputation und einem Umsatz zwischen 20 und 100 Mio. Euro.