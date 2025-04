Ein zentrales Thema war die Abgrenzung zwischen gegenwärtigen Technologien und zukünftigen Visionen. AGI (Artificial General Intelligence) bezeichnet eine hypothetische Form künstlicher Intelligenz, die in der Lage wäre, jede intellektuelle Aufgabe zu erfüllen, die auch ein Mensch bewältigen kann – also ein „allgemeines“ Verständnis und die Fähigkeit zur Problemlösung über viele Domänen hinweg. Während AGI derzeit noch reine Zukunftsmusik ist, prägt KI – als sogenannte schwache KI – bereits heute die Realität in Planungs- und Bauprozessen. Sie funktioniert spezialisiert und datenbasiert – und wird dabei zunehmend als Co-Intelligenz verstanden.